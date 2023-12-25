ألفاريز يحسم مصيره مع مانشستر سيتي وحقيقة انتقاله إلى الدوري الإسباني

حسم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، موقفه من الاستمرار أو الرحيل عن فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، خاصة بعد العروض القوية من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وتألق جوليان ألفاريز في العام الأخير، خاصة بعد تتويجه بعدة ألقاب مع الأندية التي لعب لها ومنتخب الأرجنتين، ليخطف أنظار كبار الدوري الإسباني.

وتوج ألفاريز مؤخرًا بلقب كأس العالم للأندية مع مانشستر سيتي، ليحصد جميع الألقاب الكبرى وهو لم يكمل عامه الـ 23 بعد.

ونقل فابريزيو رومانو الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين عبر شبكة سكاي سبورتس، مصير جوليان ألفاريز بعد اهتمام ناديي ريال مدريد وبرشلونة بالحصول على خدماته.

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وكتب رومانو على صفحته الرسمية:” في الحقيقة، أنا سعيد للغاية مع مانشستر سيتي.. لقد انتقلت إلى هذا النادي منذ فترة تخطت العام بقليل “.

واختتم ألفاريز :” لكنني أشعر بسعادة كبيرة بكل ما حققناه من ألقاب في جميع البطولات، الآن، هدفنا هو المنافسة ومحاولة الفوز بتلك الألقاب مرة أخرى هذا الموسم”.