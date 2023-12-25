كاف يكشف عن مواعيد تصفيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عن مواعيد دور مجموعات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تستضيفها المغرب.

وستخوض المنتخبات التي تقع في المراكز الأخيرة من تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الدور التمهيدي، والذي سيقام في الفترة ما بين 18 و 26 مارس 2024، بهدف التأهل إلى قرعة التصفيات.

وتأتي مواعيد جولات التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2025 كالآتي..

الدور التمهيدي فى الفترة من 18 إلى 26 مارس 2024

الجولة الأولى و الثانية فى الفترة من 2 إلى 10 سبتمبر 2024

الجولة الثالثة و الرابعة فى الفترة من 7 إلى 15 أكتوبر 2024.

الجولة الخامسة و السادسة فى الفترة من 11 إلى 19 نوفمبر 2024 .

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وفي سياق آخر، تترقب الجماهير انطلاق النسخة المقبلة من كأس أمم أفريقيا 2023، والتي تستضيفها كوت ديفوار في يناير المقبل، بمشاركة منتخب مصر.

وستقام كأس أمم أفريقيا 2023 في الفترة من 13 يناير وحتى 11 فبراير الذي يليه، بمشاركة 24 منتخبًا للنسخة الثالثة على التوالي.