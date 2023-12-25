باتشيكو يحفز لاعبي بيراميدز قبل السوبر المصري بتصريح مثير

أكد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، على جاهزية فريقه لخوض مباراتهم ضد فيوتشر، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وستنطلق مساء اليوم الاثنين، منافسات كأس السوبر المصري بنظامها الجديد، والتي ستقام بمشاركة 4 أندية، وتستضيفها الإمارات العربية المتحدة.

وسيشارك بيراميدز في البطولة بصفته وصيفًا لـ كأس مصر في النسخة الماضية، كما أنه وصيف السوبر في النسخة الأخيرة أيضًا بعد الخسارة أمام الاهلي.

وقال باتشيكو في تصريحاته لقناة “أون تايم سبورتس”:” ندخل جميع المباريات والبطولات، ويكون هدفنا دائمًا هو تحقيق الانتصار، نحن أتينا إلى هنا بكل القوة والشغف لحصد اللقب “.

أضاف:” البطولة قصيرة ولكن سوف نقدم كل ما لدينا من أجل الفوز باللقاءات، وذلك من خلال لاعبينا الذين سيقدمون أداءً جيدًا يعبر عنهم وعن الكرة المصرية عامة، واستطعنا أن نجعل الجميع يرى امتلاك الفريق لجودة عالية”.

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وتابع مدرب بيراميدز:” نريد تخطي مرحلة البحث عن أول بطولة، وسوف تمتلئ غرفة كؤوس بيراميدز بكل البطولات المقبلة، نحن أتينا هنا لتحقيق ذلك من أجل مستقبل النادي”

وأتم: “التنظيم جيد جدًا، والأربع فرق المشاركة على مستوى عالي، وسيمثلون الكرة المصرية خارج البلاد، وطريقة التحضير لانطلاق المسابقة جيدة للغاية، وسيري العالم أن الكرة المصرية قوية، وستكون هذه البطولة على مستوى عالمي”.