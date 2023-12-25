حقيقة العروض الاحترافية لثنائي الاهلي.. وصدمة تخص عبد القادر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة الأنباء التي تم تداولها، حول حصول ثنائي الاهلي محمد الشناوي وأليو ديانج، على عروض احترافية تهدد بقائهم في الفريق.

وتردد في الفترة الأخيرة، أنباء تقيد بتلقي ثنائي الاهلي عروضًا احترافية من الدوري السعودي، مع وجود نية للموافقة على رحيلهم بسبب المقابل المادي.

وقال شوبير في تصريحاته الإذاعية اليوم الاثنين:” لم يصل الاهلى أى عرض رسمى للتعاقد مع محمد الشناوى وأليو ديانج فى يناير، كل الأخبار التى تتحدث فى هذا الشأن مجرد اجتهادات، ولا يوجد أي عرض رسمي من أي ناد لأي لاعب في الاهلي “.

اقرأ أيضًا: وكيل فتوح يفجر مفاجأة عن مفاوضاته مع الاهلي.. ويحسم موقف صبحي

الاهلي يحسم مصير عبد القادر

وعلى الجانب أخر، كشف أحمد شوبير عن قرار الاهلي بخصوص مستقبل أحمد عبد القادر مع الفريق، حيث قال:” الشيء الوحيد حاليًا هو أن أحمد عبد القادر يريد الخروج في إعارة في يناير المقبل، سواء لأحد الأندية المحلية أو الخارجية، وقد يتم الاستجابة لطلبه “.