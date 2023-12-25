"الشناوي تخلى عني".. حسام عاشور يوجه رسالة للأهلي: أتمنى العودة ولو عامل كرات

محمد اسماعيل - القاهرة - تحدث حسام عاشور نجم الأهلي السابق، عن تمنياته العودة مرة أخرى للعمل داخل النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

قال حسام عاشور في برنامج تلفزيوني عبر قناة "dmc”: "سعيد بأحاديث الجماهير بشكل إيجابي عني لأنهم يعرفون أنني تعبت في الأهلي وأتمنى العودة من جديد والعمل داخل المنظومة الحمراء".

وأوضح: "أتمنى العمل في الأهلي سواء في إدارة الكرة أو التدريب أو حتى لو عامل أحمل الكرات، الأهم هي العودة".

وأكد "عاشور" أنه حزين من محمد الشناوي حارس مرمى النادي، بسبب تخليه عنه في أزماته، قائلا: "عندما حدثت أزمتي مع النادي لم يساندني رغم أنني كنت من أشد داعميه عند عودته للأهلي من جديد".

وأتم تصريحاته: "حتى عندما تعرضت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي واحتجت إلى 38 غرزة لم يتواصل معي وهو ما صدمني بشدة".