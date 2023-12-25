هذا موقف كهربا.. هل يشارك موديست أساسيا في مواجهة سيراميكا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، إمكانية مشاركة الفرنسي أنتوني موديست لاعب الفريق، بشكل أساسي في مواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها اليوم.

ويلتقي الفريق الأحمر، نظيره سيراميكا كليوباترا، اليوم الإثنين، في السابعة مساء، بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365"، أن هناك احتمالية لمشاركة الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأحمر في التشكيل الأساسي من بداية مباراة اليوم.

وأضاف المصدر، أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، يعمل على منح موديست الفرصة كاملة، للحكم على التجربة، علاوة على رغبته في إراحة محمود كهربا، الذي يعاني من ضغط مباريات في الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي، نجح في تحقيق الميدالية البرونزية مؤخرا، في بطولة كأس العالم للأندية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية.