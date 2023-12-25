"لاعب طلب الرحيل".. شوبير يكشف موقف الشناوي وديانج النهائي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة رحيل محمد الشناوي والمالي أيو ديانج، ثنائي الفريق الأول للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أحمد شوبير خلال برنامجه الإذاعي: "لغاية دلوقتي ما فيش حاجة وصلت النادي الأهلي بشكل رسمي، تخص رحيل الشناوي أو ديانج".

أضاف: "الشناوي وديانج مستمرين مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة، وأعتقد أنه من الصعب التخلي عن أي منهما في يناير".

أوضح: "اللاعب الوحيد اللي عاوز يرحل من الأهلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة، هو أحمد عبد القادر، يريد الذهاب لأي فريق في الدوري من أجل المشاركة بشكل أساسي".