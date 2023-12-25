شكرا لقرائتكم خبر عن فتوح يتواصل مع شيكابالا لإنهاء الخلافات بعد التجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الساعات القليلة المقبلة تواصل أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك مع زميله بالفريق محمود عبد الرازق شيكابالا، لإنهاء الخلافات بينهما، وذلك بعد تجديد عقد أحمد فتوح مع الزمالك لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكان خلاف نشب بين أحمد فتوح لاعب الزمالك ومحمود عبد الرازق شيكابالا على خلفية مغادرة اللاعب معسكر الفريق قبل مواجهة زد فى دورى NILE .

وكشف أحمد فتوح، فى تصريحات بعد التجديد للزمالك، أنه سيتحدث مع شيكابالا لإنهاء كافة الخلافات، ولن يكون هناك أى أزمة خلال الفترة المقبلة قائلا، "شيكابالا لم يغضب مني وسأتحدث معه وأُنهى كافة الخلافات، ولن يكون هناك أى أزمة خلال الفترة المقبلة، وأنا سعيد للغاية لتجديد عقدي".

ونجح مجلس إدارة الزمالك فى تجديد تعاقد أحمد فتوح، الظهير الأيسر لفريق الكرة الأول، لمدة 3 مواسم مقبلة ابتداء من الموسم المقبل ، بعد تقارب وجهات النظر بين الطرفين، وتدخل العديد من محبى القلعة البيضاء لتهدئة الأوضاع، ووافق اللاعب على تجديد تعاقده مع الزمالك، والاستمرار داخل القلعة البيضاء لمدة 3 سنوات مقبلة.