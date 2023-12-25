شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربيني تنهي عام 2023 فى الصدارة بـ17 أسبوعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد والأخير للاعبات خلال شهر ديسمبر الجاري، وواصلت البطلة المصرية نور الشربيني سيطرتها على التصنيف العالمي للأسبوع الـ17على التوالي، لتنهى البطلة المصرية عام 2023 على عرش التصنيف العالمي.

وكانت البلجيكية نيلي جليس قد تقدمت للمركز الخامس، بينما تراجعت الأمريكية أماندا صبحي إلى المركز الخامس، كما تقدمت البلجيكية تيني جليس إلى المركز الثامن، وتراجعت النيوزلندية جويل كينج إلى المركز التاسع.

تصنيف السيدات 1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ البلجيكية نيلي جليس

5ـ الأمريكية أماندا صبحي

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ نور الطيب

8ـ البلجيكية تيني جليس

9ـ النيوزيلندية جويل كينج

10ـ الأمريكية أوليفيا فيتشر