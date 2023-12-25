شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى كولر يبحث عن اللقب الثالث على الأراضى الإماراتية فى بطولة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر، فى السابعة مساء اليوم الاثنين، اختباراً صعباً حينما يواجه سيراميكا على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات، فى إطار منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للموسم الجاري، الذي تستضيفها الإمارات فى نسختها الأولى بالنظام الجديد، الذى يشهد مشاركة 4 أندية لأول مرة.

ويفتش كولر عن لقبه الثالث مع الأهلى على الأراضى الإماراتية، بعدما قاد المارد الأحمر للتتويج ببطولتين لكأس السوبر المصري هناك، الأولى أمام الزمالك فى كأس السوبر المصري عام 2022 عندما فاز بهدفين دون رد فى المباراة التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد، والثانية كانت فى كأس السوبر المصري عام 2023 عندما فاز على فريق بيراميدز بهدف دون رد فى المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد.

ويتصدر النادى الأهلى قائمة الأندية التى توجت بلقب السوبر المحلى وهى 5 أندية: الأهلى "13 لقبا"، الزمالك "4 ألقاب"، المقاولون العرب "لقب وحيد"، حرس الحدود "لقب وحيد"، وطلائع الجيش "لقب وحيد".

وتطمح الأندية الثلاثة سيراميكا وبيراميدز وفيوتشر للفوز باللقب الأول فى نظامها الجديد، ليكون أحدهم النادى السادس الذى يفوز بهذا اللقب، حيث لم يسبق لهم أن توجوا باللقب من قبل.

ويأمل سيراميكا وفيوتشر فى تحقيق اللقب تاريخيا بعدما حصلا على لقب كأس رابطة الأندية المحترفة فى الموسمين الماضيين، فيما يمنى بيراميدز النفس بالتتويج باللقب الأول فى تاريخه، حيث لم يتذوق طعم البطولات حتى الآن.

على جانب آخر، يسعى النادى الأهلى لتحقيق اللقب الأول له هذا الموسم بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة، حيث بدأ هذا الموسم بخسارة لقبى السوبر الأفريقي والدورى الأفريقي، ويأمل فى التتويج بالسوبر المحلى للمرة الرابعة عشرة فى تاريخه.