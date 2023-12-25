شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبحث عن التخلص من "عقدة النهائيات" أمام مودرن فيوتشر فى السوبر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب استاد محمد بن زايد بالإمارات العربية المتحدة لمتابعة اللقاء المثير بين فريقي مودرن فيوتشر وبيراميدز فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري فى الثالثة عصر اليوم الاثنين.

ويسعى بيراميدز لتحقيق أول ألقابه منذ تغيير اسم النادي من الأسيوطي إلى بيراميدز، حيث سبق وخاض الفريق 4 نهائيات سواء محلية أو قارية وهى:

نهائي كأس مصر 2019.. الزمالك × بيراميدز.. (3-0)



نهائي الكونفدرالية 2020.. نهضة بركان × بيراميدز.. (1-0)



نهائي كأس مصر 2021.. الأهلي × بيراميدز.. (2-1)



كأس السوبر المصري 2022.. الأهلي × بيراميدز.. (1-0)

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة كل من النادى الأهلى بطل دورى وكأس الموسم الماضى، بيراميدز وصيف الدورى والكأس، مودرن فيوتشر رابع دورى الموسم الماضى، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الثانية.

ويتفوق بيراميدز في القيمة التسويقية على مودرن فيوتشر بحوالي 12 مليون يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز21 مليونا و730 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة مودرن فيوتشر 9 ملايين و930 ألف يورو، وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين يوم 22 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري قد انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

وتقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث.