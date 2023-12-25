شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ12 بدورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، الإثنين، لقاءات قوية بالجولة الثانية عشرة بدورى سيدات الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023/2024 على صعيد المجموعتين الأولى والثانية.

وتشهد المجموعة الأولى لقاءات بين كل من، أصحاب الجياد مع دلفى والاتحاد السكندرى مع الواى، فيما تأجل مبارتا الصيد مع وادى دجلة والأهلى مع الشمس.

فيما تشهد المجموعة الثانية لقاءات بين كل من، هليوبوليس مع 6 أكتوبر والطيران مع سبورتنج والمقاولون العرب مع الزهور والزمالك مع سموحة.