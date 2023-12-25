شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن اللقب الـ14 فى السوبر قبل مواجهة سيراميكا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمواجهة سيراميكا فى بطولة السوبر المصري التى تقام بالإمارات. ووضع كولر الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا، والتي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود للمباراة النهائية ضمن خطة التتويج باللقب بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى والاكتفاء بحصد الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري فى شكلها الجديد، والتي تشهد مشاركة 4 فرق لأول مرة هى الأهلي وبيراميدز وسيراميكا وفيوتشر.

ويتصدر النادى الأهلى قائمة الأندية التى توجت بلقب السوبر المحلى وهى 5 أندية: الأهلى "13 لقبا"، الزمالك "4 ألقاب"، المقاولون العرب "لقب وحيد"، حرس الحدود "لقب وحيد"، وطلائع الجيش "لقب وحيد".

وتوّج الفريق الأحمر بنسخ: (2003 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2010 - 2012 - 2014 - 2015 - 2017 - 2018 - 2021 - 2022).

ويسعى النادى الأهلى لتحقيق اللقب الأول له هذا الموسم بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الرابعة، حيث بدأ هذا الموسم بخسارة لقبى السوبر الأفريقي والدورى الأفريقي، ويأمل فى التتويج بالسوبر المحلى للمرة الرابعة عشرة فى تاريخه.



