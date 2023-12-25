شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. على فرج ينهى عام 2023 فى الصدارة بـ30 أسبوعاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف العالمي الجديد والأخير للاعبي خلال شهر ديسمبرالجاري، وواصل البطل المصري على فرج لاعب وادي دجلة سيطرته على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع الـ 30 على التوالي والـ188 في تاريخه. وشهد تصنيف الأسبوع الجاري استمرار مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي فى المركز الرابع، بينما استقر النيوزيلندي بول كول فى المركز الثالث، عقب تتويجه مؤخراً ببطولة هونج كونج للاسكواش. كما تقدم علي أبو العينين 3 مراكز ليصل للمركز رقم 18.

تصنيف رجال الاسكواش 1ـ علي فرج 2ـ البيروفي دييجو إلياس 3ـ النيوزيلندي بول كو 4ـ مصطفى عسل 5ـ الإنجليزي محمد الشوربجي 6ـ كريم عبد الجواد 7ـ مازن هشام 8ـ الإنجليزي مروان الشوربجي 9ـ طارق مؤمن 10ـ الويلزي جويل مكين

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