شكرا لقرائتكم خبر عن فورموسينيو وباتشيكو.. مواجهة برتغالية فى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد محمد بن زايد بالإمارات العربية المتحدة، لمتابعة اللقاء المثير بين فريقي مودرن فيوتشر وبيراميدز، والتي تجمع الفريقين بمنافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك فى هذه النسخة كل من النادى الأهلى بطل دورى وكأس الموسم الماضى، بيراميدز وصيف الدورى والكأس، مودرن فيوتشر رابع دورى الموسم الماضى، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الثانية.

وتشهد مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر صراعاً برتغالياً من نوع خاص، بين جايمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز، وريكاردو فورموسينيو المدير الفني لمودرن فيوتشر.

تولى جايمي باتشيكو الإدارة الفنية لبيراميدز في الخامس من يناير الماضي، حيث قاد الفريق السماوي فى 51 مباراة محلية وأفريقية، نجح فى الفوز خلال 29 مباراة، وتعادل في 12 لقاء وخسر 10 مواجهات، وقاد بيراميدز إلى حصد المركز الثاني بدوري الموسم الماضي، كما خسر نهائي كأس مصر ونهائي السوبر المصري الماضي أمام الأهلي.

بينما على الجانب الآخر، تولى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو الإدارة الفنية لفريق مودرن فيوتشر فى 16 أغسطس الماضي، خلفاً لعلي ماهر الذي رحل عن الفريق قبل بداية الموسم، وقاد فورموسينيو فريق مودرن فيوتشر في 14 مباراة، فاز في 7 لقاءات، وتعادل في مباراتين، وخسر 5 مواجهات.

ويتفوق بيراميدز في القيمة التسويقية على مودرن فيوتشر بحوالي 12 مليون يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز21 مليونا و730 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة مودرن فيوتشر 9 ملايين و930 ألف يورو، وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين يوم 22 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري قد انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

وتقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث.