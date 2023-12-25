شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مباريات جمعت الأهلى وسيراميكا قبل لقاء السوبر الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع سيراميكا على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية الشقيقة ضمن منافسات نصف نهائى بطولة السوبر المصري.

7 مباريات جمعت الأهلى وسيراميكا قبل لقاء الليلة، حقق المارد الأحمر خمسة انتصارات وتعادل فى مباراتين، وسجل لاعبوه 15 هدفاً وتلقت شباكه 3 أهداف.

انتهت أول مباراة جمعت الأهلى وسيراميكا بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، فيما انتهت آخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الأهلى بهدفين مقابل هدف.

ووضع كولر الرتوش الأخيرة على خطة مواجهة سيراميكا، والتي يتطلع المارد الأحمر للفوز بها للصعود للمباراة النهائية ضمن خطة التتويج باللقب بعد خسارة كأس السوبر الأفريقى والدوري الأفريقى والاكتفاء بحصد الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية.

وتستضيف الإمارات بطولة كأس السوبر المصري فى شكلها الجديد، والتي تشهد مشاركة 4 فرق لأول مرة، هي الأهلي وبيراميدز وسيراميكا وفيوتشر.

ويخوض الأهلى مباراة نصف النهائي في بطولة السوبر المستحدثة أمام بطل كأس الرابطة وهو سيراميكا اليوم الاثنين، على أن يواجه الفائز من الأهلى وسيراميكا الفائز من بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري فى نهائى بطولة السوبر، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.