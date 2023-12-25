شكرا لقرائتكم خبر عن جوائز بطولة السوبر المصرى قبل انطلاق المباريات اليوم فى الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع سيراميكا على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية الشقيقة ضمن منافسات نصف نهائى بطولة السوبر المصري

وأعلنت اللجنة المنظمة جوائز البطولة، ويحصل الفائز على 250 ألف دولار، والوصيف على 125 ألف دولار، والثالث على 75 ألف دولار، والرابع على 50 ألف دولار، ليكون مجموع الجوائز 500 ألف دولار.

ويخوض الأهلى مباراة نصف النهائي في بطولة السوبر المستحدثة أمام بطل كأس الرابطة وهو سيراميكا اليوم الاثنين، على أن يواجه الفائز من الأهلى وسيراميكا الفائز من بيراميدز وصيف الدوري مع مودرن فيوتشر رابع الدوري فى نهائى بطولة السوبر الخميس المقبل، فيما يلعب الخاسر من المواجهتين لتحديد المركزين الثالث والرابع.