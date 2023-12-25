شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلي قبل مواجهة سيراميكا فى السوبر الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الاثنين، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الاهلى مع سيراميكا على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية الشقيقة ضمن منافسات نصف نهائى بطولة السوبر المصري

ويشارك الأهلي فى السوبر المصري بصفته بطل الدوري المصري الممتاز، كما يتواجد بيراميدز كوصيف المسابقة.

بينما سيراميكا يشارك بعد تتويجه ببطولة كأس الرابطة المصرية، وتأتي مشاركة فيوتشر "رابع الدوري" بدلًا من بطل كأس مصر.

ويشارك فيوتشر فى البطولة لأن المباراة النهائية لـ كأس مصر موسم 2022 تجمع بين الأهلي والزمالك، والأحمر متواجد بالفعل في بطولة السوبر المصري بصفته بطل الدوري، بينما الزمالك تم استبعاده من السوبر بعد اعتذاره عن خوض البطولة العام الماضي.

ويحلم السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للمارد الأحمر، بإضافة لقب جديد لرحلته التاريخية مع الأهلى، ففى 9 سبتمبر 2022 أعلن مجلس إدارة النادي الأهلى تعيين السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريز.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 79 مباراة، فاز فى 52 لقاءً، وتعادل فى 19 مباراة، وتلقى 8 هزائم، وسجل لاعبوه 142 هدفاً وتلقت شباكه 47، وخرج بشباك نظيفة فى 45 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بخمس بطولات هى السوبر المحلى "مرتين"، وكأس مصر "مرة"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة" وبرونزية كأس العالم للأندية.

ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاستنساخ رحلة نجاحه مع المارد الأحمر فى موسمه الأول، فى الموسم الجديد الذى تنتظره خلاله تحديات عديدة، على رأسها الحفاظ على الألقاب التى توج بها لاسيما بعد خسارة السوبر الافريقى والدوري الافريقى.

ونجح الأهلى فى تمديد تعاقد كولر لمدة عامين، بهدف إبعاده عن إغراءات الأندية الخارجية بعد تلقيه عروضاً مغرية فى الآونة الأخيرة بعدما توصل الطرفان لاتفاق رسمى على الاستمرار سوياً لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات.

وحقق كولر في أول مواسمه مع الأهلي 5 بطولات هى دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري.

ونجح الأهلى فى تحقيق السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1 وحصد دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد للمارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.



