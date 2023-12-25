الأهلي يواجه سيراميكا وقمة بين بيراميدز وفيوتشر.. جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الإثنين، الموافق 25-12-2023، مواجهات قوية ومرتقبة في بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، ومواجهتين بالدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة هامة في بطولة كأس السوبر المصري، أمام فريق سيراميكا كليوباترا.

وسيلتقي الأهلي مع سيراميكا على أرضية استاد محمد بن زايد، في دور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري.

كما يخوض بيراميدز بطولة كأس السوبر للأبطال في الإمارات، بحثًا عن التتويج باللقب الأول في تاريخ النادي.

وسيلعب بيراميدز في دور نصف النهائي أمام فريق مودرن فيوتشر؛ وذلك على ملعب استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم الإثنين بالمواعيد والقنوات الناقلة

كأس السوبر المصري

فيوتشر اف سي ضد بيراميدز، في تمام الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناتي "أون تايم سبورتس 1 بجانب قناة أبوظبي الرياضية".

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناتي "أون تايم سبورتس 1 بجانب قناة أبوظبي الرياضية".

الدوري المصري

الجونة ضد إنبي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2".

بلدية المحلة ضد البنك الأهلي، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "أون تايم سبورت 2".

الدوري التركي

قاسم باشا ضد ريزة سبور، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

ألانيا سبور ضد سامسون سبور، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

هاتاي سبور ضد بشكتاش، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

بنديك سبور ضد أنقرة جوجو، في تمام السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.