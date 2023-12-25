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الامارات | صندوق عربي يقترب من شراء ميلان

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق عربي يقترب من شراء ميلان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية بأن صندوق الاستثمارات السعودي يخطط لشراء نادي ميلان إذ يسعى لشراء 100% من أسهم النادي، والسيطرة الكاملة عليه.

 وقالت الصحيفة إن تريد دفع القرض الذي حصل عليه جيري كاردينالي مالك ميلان ورئيس مجموعة ريد بيرد من صندوق إليوت.

وأضافت أن قيمة القرض تبلغ 550 مليون يورو بالإضافة إلى سعر الفائدة، وسوف تدفع السعودية هذه الأموال إلى إليوت، ما سيسمح لهم ببيع حصة مجموعة ريد بيرد.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن شراء ميلان سوف تكلف السعودية 1.5 مليار يورو إجمالي.

يذكر أن ميلان حامل لقب الموسم الماضي لكنه يعاني في الموسم الحالي بقيادة المدرب ستيفانو بيولي إذ ودّع ، ويبتعد 11 نقطة عن غريمه إنتر متصدر "الكالشيو".

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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