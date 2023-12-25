تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة فيوتشر في كأس السوبر المصري بالإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة فيوتشر في إطار لقاءات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي فيوتشر في الثالثة عصر اليوم بملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي في إطار أولى لقاءات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر في نظامه الجديد.

تشكيل بيراميدز في مواجهة فيوتشر

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال -محمد حمدي - محمد الشيبي

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أحمد فتحي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - كريم حافظ - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ووصل فريق نادي بيراميدز إلى ملعب محمد بن زايد، استعدادا لخوض مباراة فيوتشر في إطار بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي فيوتشر في الثالثة عصر اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي في إطار الدور نصف النهائي من كأس السوبر.

وعقد المدير الفني جايمي باتشيكو محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك من فندق الإقامة لإعلان التشكيل وخطة اللعب والتأكيد على بعض النقاط لتنفيذها خلال المباراة.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على أن يدعم اللاعبين قبيل مغادرتهم فندق الإقامة لدعمهم ومطالبتهم بالفوز في اللقاء.

وحرص اللاعبون على معاينة أرض الملعب قبل الدخول والبدء في عمليات الإحماء.

ويجمع صدام كروي مشتعل بين فريقي بيراميدز ونظيره مودرن فيوتشر مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي الفريقان علي ستاد محمد بن زايد بالإمارات، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

حيث تقام اليوم الإثنين، مباريات النسخة الأولي من مسابقة السوبر المصري بنظام جديد بمشاركة 4 فرق، يلعب كل فريق مباراة نصف نهائي والفريق الخاسر من المباراة الأولى يخوض مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث مع الفريق الخاسر من المبارة الثانية، بينما يتواجه الفائزان من المباراتين الأولى والثانية في المباراة النهائية.

موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال

تقام مباراة بيراميدز وفيوتشر اليوم الإثنين 25 ديسمبر 2023، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، الرابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وفيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال

تنقل مباراة بيراميدز وفيوتشر عبر قناة أون تايم سبورتس 1 بجانب قناة أبوظبي الرياضية.

معلق مباراة بيراميدز وفيوتشر في كأس السوبر المصري للأبطال

يعلق على اللقاء المعلق المصري محمد الكواليني.