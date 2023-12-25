سيراميكا كليوباترا لا يعرف الفوز علي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد فريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة قوية مساء اليوم الإثنين، وذلك حين يلتقي مع نظيره الأهلي، ضمن منافسات بطولة السوبر المصري، والتي تقام في الإمارات، ويحتضنها ستاد محمد بن زايد.

تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا قبل صدام الليلة

سبق وأن ألتقي الأهلي وسيراميكا في 7 مباريات سابقة، ويمتلك المارد الأحمر أفضلية كاسحة في تاريخ المواجهات.

حيث لم يتمكن فريق سيراميكا من تحقيق أي فوز علي الأهلي وتلقي الهزيمة في 5 مباريات وحضر التعادل في لقائين، ولم يحقق أي فوز.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس السوبر المصري

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مساء اليوم الإثنين، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر

تنقل المواجهة عبر شاشة أون تايم سبورتس 1، وأيضاً قناة أبوظبي الرياضية.