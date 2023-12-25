اخبار الرياضه

السوبر المصري.. برنامج الأهلي اليوم بالإمارات قبل ملاقاة سيراميكا

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامج الفريق التدريبي اليوم، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

ومن المقرر أن يبدأ برنامج الأهلي في تمام الساعة ١١ صباحًا، بتوقيت الإمارات بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم يخوض الفريق مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة في تمام الساعة ١٢.٣٠، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الساعة الخامسة.

محاضرة فنية لحوار ..

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام موجهة  الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بدولة الإمارات.

وتوجه الأهلي إلى الإمارات الساعات الأخيرة قادماً من بعد انتهاء مشاركته في مونديال العالم للأندية محتلا الترتيب الثالث والميدالية البرونزية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا