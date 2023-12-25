محمد صلاح يدعم غــ ــزة في الكريسماس

ياسر رشاد - القاهرة - عبر الدولي محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول عن حزنه البالغ عما يدور في الشرق الأوسط والحرب الدائرة في فلسطين، وذلك قبل أيام قليلة من الإحتفال برأس السنة.

ونشر محمد صلاح عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقًا رسالة جائت كالتالي:

“عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل. مع استمرار الحرب الوحشية في الشرق الأوسط، وخاصة الموت والدمار في غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية ونشارك آلام تلك العائلات التي تشعر بالحزن على فقدان أحبائها. من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم. عيد ميلاد مجيد”.