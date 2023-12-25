موعد مباراة بيراميدز وفيوتشر في نصف نهائي كأس السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي في الثالثة عصر اليوم الاثنين فريق بيراميدز نظيره مودرن فيوتشر على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات لحساب نصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي.

ومن المقرر أن يلتقي الفريق الفائز من هذه المواجهة مع الفريق الآخر المتأهل من مباراة نصف النهائي الأخرى بين الأهلي وسيراميكا كيلوباترا التي تنطلق في السابعة مساء اليوم.

وتقام المسابقة للمرة الأولى تاريخياً بمشاركة ٤ أندية بدلاً من نظامها المعتاد الأعوام الماضية بتواجد بطلي الدوري وكأس مصر.

برنامج الأهلي استعدادا لسيراميكا..

على صعيد متصل ، قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بتحديد برنامج الفريق اليوم، استعدادًا لمباراة سيراميكا كليوباترا، في بطولة كأس السوبر المصري، والمقامة حاليًّا بدولة الإمارات.

ويبدأ برنامج الأهلي في تمام الساعة ١١ صباحًا، بتوقيت الإمارات بتناول الفريق وجبة الإفطار، ثم يخوض الفريق مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة في تمام الساعة ١٢.٣٠، على أن يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الساعة الخامسة.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية للفريق قبل مغادرة فندق الإقامة للتوجه إلى ملعب المباراة.

وتقام منافسات النسخة المحلية من السوبر بمشاركة بطل الدوري، بطل كأس مصر، بطل كأس رابطة الأندية المصرية، وصيف الدوري، وفي حالة حصد أي فريق لقبي الدوري والكأس معًا يشارك تلقائيًا في السوبر وصيف مسابقة كأس مصر.

وفي حالة تتويج أي فريق أيضًا ببطولتين مختلفتين مثل كأس الرابطة وكأس مصر سيتم اختيار فريقا آخرًا بناء على مركزه في مسابقة الدوري وتواجده في المربع الذهبي.