محمد سليم: البطولة العربية ستكون صعبة وهدفنا التتويج باللقب

ياسر رشاد - القاهرة - كشف محمد سليم المدرب العام للمنتخب المصري لكرة السلة، عن استعدادات المنتخب لمنافسات البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ 25 والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 26 ديسمبر وحتى 3 يناير المقبل في مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

قال محمد سليم: “البطولة العربية مهمة كثيرًا لاستكمال ما بدأناه منذ عام ونصف، لذلك تعد البطولة العربية جزءًا من خطة الاستمرارية والتطور للمنتخب حيث نرغب في أن نكون الأفضل على مستوى القارة الأفريقية ومن ثم على مستوى العالم“.

وأضاف: “يشارك في البطولة العديد من المنتخبات القوية والمتطورة والتي يدربها مدربين محترفين ويوجد بهم لاعبين على أعلى مستوى، لذلك ستكون البطولة صعبة ولكن هدفنا التتويج باللقب“.

وعن خوض المنتخب المصري مباراة ودية أمام الإمارات المتواجد في نفس المجموعة، اختتم سليم: “هذه كانت خطة الإعداد منذ ثلاثة أسابيع وتم الاتفاق عليها قبل إجراء القرعة، وكان من الصعب التراجع عن المشاركة، وستبدأ المنافسات القوية من دور الثمانية“.