دوري الجمهورية للشباب.. الأهلي ينفرد بالصدارة وإنبي أقرب ملاحقيه

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق شباب النادي الأهلي في اعتلاء صدارة ترتيب دوري الجمهورية برصيده ٣٦ نقطة لينفرد بصدارة الترتيب، ويبتعد بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه إنبي والمقاولون العرب، وسجل الفريق ٣٣ هدفًا، مقابل ١٤ هدفًا في مرماه.





كان فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2003 قد تمكن من تحقيق فوزًا ثمينًا على ضيفه بتروجت بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء أمس الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة ١٦ من دوري الجمهورية للشباب.

كانت نتيجة التعادل السلبي قد سيطرت على مجريات المباراة حتى الدقائق الأخيرة، إلى أن تمكن محمد وائل من تسجيل هدف الفوز، بعدما تسلم تمريرة ميدو أسامة على صدره بشكل رائع.

وأطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتعانق الكرة المرمى، ويحصل الأهلي على نقاط المباراة الثلاث.

تشكيل الجهاز الفني للأهلي ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.