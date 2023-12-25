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مدافع النصر السعودي يطلب الرحيل

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النصر وأحد - كأس خادم الحرمين

النصر وأحد - كأس خادم الحرمين

طلب عبدالله مادو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الرحيل عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة أن عبدالله مادو، يحظى باهتمام 3 أندية في الدوري السعودي للمحترفين من أجل الحصول على خدماته في يناير المقبل.

وكان عبدالله مادو قد انتقل إلى صفوف النصر في موسم 2012-2013، ويرتبط بعقد مع العالمي حتى يونيو 2025.

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وأشارت الصحيفة إلى أن عبدالله مادو طلب من إدارة النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو بيع بشكل نهائي.

وهناك ترحيب من جانب لويس كاسترو المدير الفني للفريق، برحيل عبدالله مادو خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب أنه ليس من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب.

وترغب أندية الشباب التعاون والاتفاق في التعاقد مع عبدالله مادو صاحب الـ 30 عامًا، في الميركاتو الشتوي المقبل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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