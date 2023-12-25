مدافع النصر السعودي يطلب الرحيل

طلب عبدالله مادو، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، الرحيل عن صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة الرياضية أن عبدالله مادو، يحظى باهتمام 3 أندية في الدوري السعودي للمحترفين من أجل الحصول على خدماته في يناير المقبل.

وكان عبدالله مادو قد انتقل إلى صفوف النصر في موسم 2012-2013، ويرتبط بعقد مع العالمي حتى يونيو 2025.

اقرأ أيضًا.. جالاردو يحدد مصير مشاركة العبود مع الاتحاد بعد عودته للتدريبات

وأشارت الصحيفة إلى أن عبدالله مادو طلب من إدارة النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، الرحيل سواء على سبيل الإعارة أو بيع بشكل نهائي.

وهناك ترحيب من جانب لويس كاسترو المدير الفني للفريق، برحيل عبدالله مادو خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب أنه ليس من العناصر الأساسية في تشكيل المدرب.

وترغب أندية الشباب التعاون والاتفاق في التعاقد مع عبدالله مادو صاحب الـ 30 عامًا، في الميركاتو الشتوي المقبل.