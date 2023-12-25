حبس إبراهيم سعيد شهر بسبب مصروفات ابنته

أصدرت محكمة الأسرة في النزهة حكمها مساء اليوم الاثنين، بحبس إبراهيم سعيد نجم ناديي الاهلي والزمالك السابق، شهرًا بسبب مصروفات نجلته.

وقرر محكمة الأسرة في النزهة حبس إبراهيم سعيد شهرًا، بسبب امتناعه عن سداد 227 ألف جنيه قيمة المصروفات الخاصة بابنته.

وأوضحت طليقة إبراهيم سعيد ابتسام علاء، في تصريحاتها خلال الجلسة، أن لاعب القطبين السابق يمتنع عن سداد المصروفات الدراسية اللازمة لابنته.

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وأكدت أن ذلك هو ما دفعها لإبلاغ المشكو في حقه بكافة الطرق القانونية لتأدية المبالغ، وامتنع بعدها، رغم يسار حاله، كونه يعمل حاليا في المجال الرياضي.

وكانت ابتسام علاء طليقة إبراهيم سعيد، رفعت دعوى قضائية بالخلع منه في عام 2016، مقابل تنازلها عن جميع مستحقاتها باستثناء نفقة ابنتهما.

ويجتمع الثنائي في المحاكم منذ ذلك التاريخ، بسبب تخلفه عن سداد المستحقات، ومنها مبلغ 90 ألفًا و750 جنيهًا، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس.