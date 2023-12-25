تشكيل فيوتشر لمواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري.. مروان محسن يقود الهجوم

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن فيوتشر، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري.

ويواجه فيوتشر نظيره بيراميدز، في نصف نهائي كأس السوبر المصري، اليوم الإثنين، على أرضية ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي.

وجاء تشكيل فيوتشر ضد بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام،، علي الفيل، باسم علي

الوسط: غنام محمد، محمد صادق، محمد فاروق، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن

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ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود رزق، بيلو، محمد محمود، علي زعزع، هشام عادل، احمد عاطف، عمر السعيد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة بيراميدز ضد فيوتشر، عند الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة بتوقيت أبوظبي.