محمد صلاح يحتفل بالكريسماس برسالة مؤثرة لـ غزة

احتفل الدولي المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بالكريسماس “عيد الميلاد” برسالة مؤثرة لـ غزة.

وكان محمد صلاح قد نشر صور له خلال الفترة الأخيرة من احتفاله بالكريسماس، وهو ما جعل الشارع المصري يثور ضده وانتقدوه بشدة.

يأتي ذلك في ظل الأحداث التي تشهدها فلسطين وتحديدًا غزة، في الفترة الأخيرة من اعتداءات الكيان الصهيوني.

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وكتب محمد صلاح في منشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إكس: “عيد الميلاد هو الوقت الذي تجتمع فيه العائلات وتحتفل”.

وتابع: “مع استمرار الحرب الوحشية فى الشرق الأوسط، خاصة الموت والدمار فى غزة، نحتفل هذا العام بعيد الميلاد بقلوب مثقلة للغاية”.

وأضاف محمد صلاح: “نشارك آلام تلك العائلات التى تشعر بالحزن على فقدان أحبائها، من فضلكم لا تنسوهم ولا تعتادوا على معاناتهم، عيد ميلاد مجيد”.