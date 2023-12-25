رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز الرسمي أمام فيوتشر في كأس السوبر المصري

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لنادي بيراميدز، التشكيل الرسمي الذي يدفع به في مباراته ضد فيوتشر، في كأس السوبر المصري اليوم الاثنين.

وستنطلق مباراة بيراميدز ضد فيوتشر في تمام الثالثة عصر اليوم الاثنين، في الدور نصف النهائي من كأس السوبر المصري لكرة القدم.

وستقام مباراة بيراميدز ضد فيوتشر على ملعب محمد بن زايد في الإمارات العربية المتحدة، والتي تستضيف البطولة بنظامها الجديد.

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ودفع البرتغالي جايمي باتشيكو بالتشكيل الآتي ليقود بيراميدز أمام فيوتشر، في رحلة البحث عن أولى ألقابه، وجاء تشكيل الفريق السماوي ليضم كل من..

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال -محمد حمدي – محمد الشيبي

الوسط: رمضان صبحي – مصطفى فتحي – مهند لاشين – وليد الكرتي – عبد الله السعيد

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي – أحمد فتحي – علي جبر – أحمد توفيق – محمد رضا بوبو – سيف جعفر – كريم حافظ – دودو الجباس – فخري لاكاي