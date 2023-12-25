صفقة الاهلي الشتوية.. تفاصيل إصابة نجم فيوتشر قبل لقاء بيراميدز

تعرض عمر كمال عبدالواحد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر، للإصابة قبل مواجهة بيراميدز في كأس السوبر المصري.

ويلتقي فيوتشر بنظيره بيراميدز، عصر اليوم الإثنين، في إطار منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري، عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة.

ويغيب عمر كمال عبدالواحد، ظهير أيمن فيوتشر، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، عن مواجهة بيراميدز.

اقرأ أيضًا.. محمد صلاح يحتفل بالكريسماس برسالة مؤثرة لـ غزة

وأكدت مصادر أن عمر كمال عبد الواحد تعرض للإصابة وهي عبارة عن تمزق في العضلة الأمامية، والتي يغيب على إثرها عن مواجهة اليوم أمام بيراميدز.

ويتواجد عمر كمال بصورة طبيعية في معسكر فريق مودرن فيوتشر في الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

ومن المقرر أن يخضع لاعب مودرن فيوتشر للمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة، لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الملاعب.