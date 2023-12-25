شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتوجه إلى ملعب محمد بن زايد لخوض مباراة مودرن فيوتشر فى السوبر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر فريق نادي بيراميدز مقر الإقامة فى أبوظبي متوجها إلى ملعب محمد بن زايد، استعدادا لخوض مباراة فيوتشر فى إطار بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

ويواجه بيراميدز نظيره فيوتشر فى الثالثة عصر اليوم باستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، فى نصف نهائي كأس السوبر.

وعقد المدير الفني جايمي باتشيكو محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك من فندق الإقامة لإعلان التشكيل وخطة اللعب والتأكيد على بعض النقاط لتنفيذها خلال المباراة.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على أن يدعم اللاعبين قبيل مغادرتهم فندق الإقامة لدعمهم ومطالبتهم بالفوز في اللقاء.