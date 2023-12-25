شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يوقع بروتوكول تعاون مع 3 أندية إماراتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مجلس أبوظبي الرياضي توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين نادي بيراميدز مع الأندية الثلاثة الكبار فى العاصمة الإماراتية أبوظبي، "العين والجزيرة والوحدة"، فى إطار اتفاقيات الشراكة التى يبرمها نادي بيراميدز لتوسيع أطر العلاقات مع جميع الأندية، وفى إطار رؤية الأندية الإماراتية الكبرى لمدى التطور الهائل والتقدم الذى يحرزه بيراميدز مع إدارته، وقناعتهم بمدى الفائدة التى ستعود على الأندية من توقيع تلك الاتفاقية الكبيرة.

واستقبل مجلس أبوظبي الرياضي، المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، في مقر المجلس بالعاصمة الإماراتية، لتوقيع اتفاقيات الشراكة مع الأندية الثلاثة الكبيرة في أبوظبي.

من جانبه، أبدى المهندس ممدوح عيد سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع أكبر الأندية الإماراتية الثلاثة في العاصمة أبوظبي، مؤكدا أنها ستفتح آفاقا جديدة من التعاون بين نادي بيراميدز وشركائه في الإمارات، ومتمنيا التوفيق وأن تعود الاتفاقيات الثلاثة بالتطوير لصالح الأندية الموقعة على الاتفاقية.

وأشاد بالدور العظيم الذي يلعبه مجلس أبوظبي الرياضي في رعاية كبرى الأحداث الرياضية في الوطن العربي، ومشددا على أن المجلس كان حريصا على تجميع الأندية الأربعة في اتفاقية شراكة في إطار السعي نحو التقدم والتطوير لكرة القدم في مصر والامارات والوطن العربي.

أضاف بأن إدارة بيراميدز منذ توليها مسئولية النادي وهي تعمل بكل جهد على وضعه في المكانة التي يستحقها، واتفاقيات الشراكة الثلاثة مع كبار الأندية في أبوظبي سيدعم من خطة النادي نحو التقدم وتطوير كرة القدم في مصر والقارتين الأفريقية والآسيوية، واعتزازه الشديد بنادي بيراميدز كنادي مصري وعربي.

فيما أكد السيد طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي بمجلس أبوظبي، على فخره بوجود بيراميدز مؤكدا أنه سعيد بمدى التطور والتقدم المستمر الذي يحرزه النادي المصري وخطواته السريعة ووضع نفسه واحدا من أهم وأكبر أندية مصر والعرب والقارة الأفريقية، خلال مدة زمنية بسيطة، مؤكدا أنه ناد ولد عملاقا، ومشددا على أن اتفاقيات الشراكة الثلاثة مع كبار أندية أبوظبي، ونادي بيراميدز، ستكون خطوة كبيرة للأندية الأربعة مستقبلا، على مستوى التطوير والتعاون.

وأشاد السيد خلفان الشامسي المدير التنفيذي لنادي العين بما وصل إليه نادي بيراميدز مؤكدا أنه ناد يسعى للصدارة في كافة البطولات التي يشارك فيها، وسعداء بالتعاون في نادي العين مع بيراميدز.

وأبدى السيد علي الحمادي المدير التنفيذي لنادي الجزيرة إعجابه الشديد بما وصل إليه بيراميدز في سنوات قليلة ومشيدا بإدارة النادي وخططها في التوسع والانتشار، ومبديا تفاؤله بتواجد بيراميدز في الإمارات ليخوض مباريات كأس السوبر المصري في ملعب نادي الجزيرة متمنيا التوفيق للفريق في البطولة.

من جانبه، أكد السيد عبد الله سالم الجنيبي المدير التنفيذي لنادي الوحدة أن التعاون مع بيراميدز خطوة كبيرة في ظل سعي الناديين لفتح آفاق تعاون وشراكة مستقبلا، ومشددا على أن آليات تنفيذ الاتفاقية واضحة وسيعود أثرها على الناديين في أقرب وقت ممكن.