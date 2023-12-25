شكرا لقرائتكم خبر عن علي ماهر يدعم حراسة مرمى المصري بثنائي الناشئين على هامش معسكر بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري، تصعيد ثنائي الناشئين فى مركز حراسة المرمى أحمد وهبة وحسام حسن، للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول خلال المعسكر المقام حالياً فى بورسعيد استعداداً لاستئناف الدوري.

وطلب علي ماهر تدعيم 3 مراكز بالفريق خلال الميركاتو الشتوي المرتقب، وذلك لدعم صفوف الفريق استعداداً لاستكمال مسابقة الدوري. ويأتى مركز المهاجم الصريح على رأس المراكز التى طلب علي ماهر تدعيمها، خاصة مع خروج مروان حمدى من حسابات النادى، كما طلب مدرب المصرى دعم مركز قلب الدفاع ولاعب وسط.

وتقدم النادي المصري إلى المركز الثالث فى جدول الدوري برصيد 15 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 8 مباريات، حيث فاز في 5 لقاءات، وخسر 3 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصري 10 أهداف واستقبلت شباكهم 13.

ويترقب مسؤولو النادي المصري العروض الشتوية لمروان حمدي مهاجم الفريق البورسعيدي، وذلك بعد خروج اللاعب من حسابات النادي والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

ولم تصل النادي المصري أي عروض رسمية لشراء مروان حمدي، حتى الآن، وهو ما يثير قلق إدارة النادي البورسعيدي، خاصة بعد قرار إيقاف اللاعب فى وقت سابق وعدم مشاركته مع الفريق، وهو ما يتنافى مع لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".