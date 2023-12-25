شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة عمر كمال عبد الواحد بتمزق فى العضلة الأمامية وغيابه عن بطولة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثبتت الأشعة التي أجراها عمر كمال عبد الواحد، لاعب فريق مودرن فيوتشر، إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية من الدرجة الثانية، وغيابه عن مباراة فريقه المرتقبة أمام بيراميدز.

وكان عمر كمال عبد الواحد قد غادر مران فريقه بالأمس مصاباً قبل أن يخضع لأشعة أثبتت إصابته فى العضلة الأمامية، ومن المقرر أن يحدد الجهاز الطبي للفريق مدة غياب اللاعب وفترة العلاج.

وفى الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ستاد محمد بن زايد بالإمارات العربية المتحدة، لمتابعة اللقاء المثير بين فريقي مودرن فيوتشر وبيراميدز، والتي تجمع الفريقين بمنافسات الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر المصري.

ويشارك فى هذه النسخة كل من النادى الأهلى بطل دورى وكأس الموسم الماضى، بيراميدز وصيف الدورى والكأس، مودرن فيوتشر رابع دورى الموسم الماضى، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الثانية.

ويتفوق بيراميدز في القيمة التسويقية على مودرن فيوتشر بحوالي 12 مليون يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز21 مليونا و730 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة مودرن فيوتشر 9 ملايين و930 ألف يورو، وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين يوم 22 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري قد انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

وتقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث.