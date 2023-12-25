شكرا لقرائتكم خبر عن مروان محسن يقود هجوم فيوتشر أمام بيراميدز فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائي كأس السوبر المصري، خلال اللقاء الذي يجمع الفريقين على ستاد محمد بن زايد بالإمارات.

وجاء تشكيل مودرن فيوتشر كالتالي: محمود جنش فى حراسة المرمى، باسم علي، علي الفيل، محمد عبد السلام، مروان محسن، جوزيف جوناثان، محمد فاروق، عبد الكبير الوادي، غنام محمد، محمد صادق، درامي كيجالي.

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة كل من النادى الأهلى بطل دورى وكأس الموسم الماضى، بيراميدز وصيف الدورى والكأس، مودرن فيوتشر رابع دورى الموسم الماضى، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الثانية.

ويتفوق بيراميدز في القيمة التسويقية على مودرن فيوتشر بحوالي 12 مليون يورو، حيث تبلغ القيمة التسويقية لبيراميدز21 مليونا و730 ألف يورو، بينما تبلغ قيمة مودرن فيوتشر 9 ملايين و930 ألف يورو، وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين يوم 22 أكتوبر الماضي ضمن منافسات الدوري قد انتهت بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

وتقام بطولة السوبر المصرى بنظام خروج المغلوب، ويتأهل الفائز فى كل مواجهة بنصف النهائي، إلى المباراة النهائية، بينما يلعب الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث.

من جهته حذر البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، لاعبيه من الانتفاضة الكروية المنتظرة من لاعبي بيراميدز في بطولة كأس السوبر المصري، وشدد مدرب مودرن فيوتشر على أن لاعبي بيراميدز لديهم رغبة كبيرة في تعويض تراجع نتائج الفريق السماوي بدوري أبطال أفريقيا والتي كان آخرها الهزيمة أمام صن داونز بهدف نظيف في القاهرة، من خلال تقديم عروض قوية في بطولة السوبر، ويعول فورموسينيو على استمرار تألق مروان محسن في الهجوم.