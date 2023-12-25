شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى وعبد الله السعيد يقودان هجوم بيراميدز أمام فيوتشر فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز ، تشكيل مباراة فيوتشر فى إطار لقاءات بطولة كأس السوبر المصري للأبطال في أبوظبي.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي فيوتشر فى الثالثة عصر اليوم بملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر فى نظامه الجديد. وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد ميهوب خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال -محمد حمدي - محمد الشيبي خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد خط الهجوم: فيستون ماييلي ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - كريم حافظ - دودو الجباس - فخري لاكاي.

ووصل فريق نادي بيراميدز إلى ملعب محمد بن زايد، استعدادا لخوض مباراة فيوتشر في إطار بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

ويواجه بيراميدز نظيره نادي فيوتشر في الثالثة عصر اليوم على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي في إطار الدور نصف النهائي من كأس السوبر.

وعقد المدير الفني جايمي باتشيكو محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبيل التحرك من فندق الإقامة لإعلان التشكيل وخطة اللعب والتأكيد على بعض النقاط لتنفيذها خلال المباراة.

وحرص المهندس ممدوح عيد رئيس النادي على أن يدعم اللاعبين قبيل مغادرتهم فندق الإقامة لدعمهم ومطالبتهم بالفوز في اللقاء.

وحرص اللاعبون على معاينة أرض الملعب قبل الدخول والبدء في عمليات الإحماء.