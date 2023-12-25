شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات مصرية للسوبر فى الأراضى الإماراتية قبل انطلاق البطولة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مباريات كأس السوبر الرباعي المصري اليوم، الاثنين، بمشاركة الأهلي وبيراميدز وفيوتشر وسيراميكا، على أن تقام مباريات الدور النهائى يوم 28 من نفس الشهر.

وتشهد النسخة المرتقبة مشاركة كل من النادى الأهلى بطل دورى وكأس الموسم الماضى، بيراميدز وصيف الدورى والكأس، مودرن فيوتشر رابع دورى الموسم الماضى، وسيراميكا بطل كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الثانية.

ويشارك سيراميكا فى السوبر المصرى بنظامه الجديد لأول مرة، بعدما نجح فى التتويج بكأس رابطة الأندية المحترفة الموسم الماضى، ليضرب موعداً مع الأهلى اليوم فى نصف نهائى كأس السوبر.

ويعد سيراميكا رابع الأندية المصرية التي تواجه الأهلى فى الإمارات، حيث سبق أن واجه الأهلى الزمالك والمصرى وبيراميدز فى كأس السوبر فى السنوات الماضية.

وكان للزمالك نصيب الأسد فى المواجهات، حيث تواجه مع الأهلى 4 مرات، فاز في مباراتين "بركلات الترجيح"، وخسر مواجهتين بنتيجة 3/ 2 و2/ 0، بينما التقى المصرى مع الأهلى فى لقاء وحيد وخسره بهدف وليد أزارو، وأخيراً خسر بيراميدز أمام الأهلى الموسم الماضى بهدف نظيف.

نتائج مباريات الأهلى والأندية المصرية فى الإمارات..

الأهلى 3 / 2 الزمالك عام 2015

الأهلى 0 /0 الزمالك "1 / 3 ركلات جزاء للأبيض" عام 2016

الأهلى 1 / 0 المصرى عام 2017

الأهلى 0 / 0 الزمالك "3/ 4 للأبيض" عام 2019

الأهلى 2/ 0 الزمالك عام 2021

الأهلى 1/ 0 بيراميدز 2022