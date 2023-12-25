شكرا لقرائتكم خبر عن وصول لاعبى مودرن فيوتشر ملعب محمد بن زايد استعداداً لمواجهة بيراميدز.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل لاعبو مودرن فيوتشر ملعب محمد بن زايد، استعداداً لمواجهة بيراميدز فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري الذى تستضيفه الإمارات العربية المتحدة.



جنش ومحمد محمود



عمر السعيد



محمود حمدي



مروان محسن

وأعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود رزق، بيلو، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل ، احمد عاطف ، عمر السعيد

ويواجه بعد قليل وفي تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق بيراميدز على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري والمقام في ابوظبي.