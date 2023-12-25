شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراقبى مباريات اليوم فى كأس السوبر المصرى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أسندت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، تحت إشراف عامر حسين، مباراة بيراميدز وفيوتشر إلى محمد ياسين مراقباً للمباراة، والتى تجمعهما ضمن مواجهات كأس السوبر المصري المقامة بالإمارات المقرر لها الثالثة عصر اليوم باستاد محمد بن زايد.
كما تم اختيار مصطفي عيسي مراقبا لمباراة الأهلي وسيراميكا المقرر لها السابعة مساء اليوم.
وأعلنت اللجنة المنظمة جوائز البطولة، ويحصل الفائز على 250 ألف دولار، والوصيف على 125 ألف دولار، والثالث على 75 ألف دولار، والرابع على 50 ألف دولار، ليكون مجموع الجوائز 500 ألف دولار.
الفائزان من مباراتي دور نصف النهائي، سيتواجهان في المباراة النهائية لبطولة كأس السوبر المصري للأبطال، يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة.
وفي نفس اليوم تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لبطولة السوبر المصري في تمام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة.
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