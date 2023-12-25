شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مراقبى مباريات اليوم فى كأس السوبر المصرى بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسندت إدارة المسابقات باتحاد الكرة، تحت إشراف عامر حسين، مباراة بيراميدز وفيوتشر إلى محمد ياسين مراقباً للمباراة، والتى تجمعهما ضمن مواجهات كأس السوبر المصري المقامة بالإمارات المقرر لها الثالثة عصر اليوم باستاد محمد بن زايد.

كما تم اختيار مصطفي عيسي مراقبا لمباراة الأهلي وسيراميكا المقرر لها السابعة مساء اليوم.