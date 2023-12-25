شكرا لقرائتكم خبر عن بدلاء مودرن فيوتشر أمام بيراميدز فى السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز فى الدور نصف النهائي ببطولة كأس السوبر المصري. ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود رزق، بيلو، محمد محمود، علي زعزع، هشام عادل، أحمد عاطف، عمر السعيد

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويلتفى بعد قليل فريق مودرن فيوتشر مع بيراميدز على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، فى نصف نهائي كأس السوبر المصري والمقام فى أبوظبي.