شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة موافقة كولر على رحيل موديست عن الأهلى فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بالنادى الاهلى حقيقة موافقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، على رحيل الفرنسى أنتونى موديست فى فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، بعدما فشل فى إثبات نفسه مع القلعة الحمراء حتى الآن، وسط آراء تطالب برحيله والتعاقد مع مهاجم أجنبي جديد.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "مارسيل كولر متمسك للغاية باستمرار موديست، ويرفض رحيله عن الأهلي في يناير، ويرى أن اللاعب لم يقدم نفسه بالشكل المطلوب مع الفريق الأحمر حتى الآن، ولا تزال هناك فرصة لتقييمه والحكم على مستواه بشكل صحيح".

وأضاف المصدر، "كولر سيمنح موديست فرصة كبيرة الفترة المقبلة، بدءاً من مباريات السوبر المصري بالإمارات، لتقديم نفسه، لاسيما أن الظروف لم تساعده على تقديم نفسه بشكل جيد الفترة الماضية".

وفى وقت سابق تحدث مارسيل كولر عن موديست قائلا، "إنه بدأ الانسجام مع الفريق والظهور بشكل جيد، لكنه تعرض للإصابة، وبعد عودته تعرض للطرد فى كأس العالم للأندية، وهذا أثر كثيراً عليه بشكل نفسي".

يذكر أن أنتوني موديست (36 عاما) انضم لصفوف الأهلي مطلع الموسم الجاري قادما بصفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بوروسيا دورتموند الألماني، وسجل هدفين فقط مع الفريق، ويشارك على فترات متباعدة.