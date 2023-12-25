شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبطال السوبر المصري قبل مواجهة الأهلى وسيراميكا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق كرة القدم مباراة الأهلي وسيراميكا فى السابعة مساء اليوم، الإثنين، على ملعب محمد بن زايد في نصف نهائي كأس السوبر المصري. ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا مع بطل موقعة مودرن فيوتشر ضد بيراميدز، فى المباراة النهائية لكأس السوبر المصري.

وتوجت خمسة أندية ببطولة السوبر المصري وهى:

- الأهلي (13 مرة)

- الزمالك (4 مرات)

- طلائع الجيش (مرة)

- حرس الحدود (مرة)

- المقاولون العرب (مرة)

ويبحث سيراميكا عن تحقيق الفوز الأول له على الأهلي تاريخيا، حيث لم ينجح سيراميكا فى تذوق طعم الانتصارات أمام المارد الأحمر في المباريات التي جمعتهما من قبل، حيث فاز الأهلي في 5 مواجهات وتعادلا في مباراتين، سجل الأهلى خلالها 15 أهداف، بينما أحرز لاعبو سيراميكا 3 أهداف.

ويجري أيمن الرمادى مدرب سيراميكا البروفة الأخيرة لتشكيل فريقه وطريقة اللعب الأنسب لمواجهة الأهلي، بعدما حرص على تجهيز اللاعبين بشكل فنى وبدنى على أعلى مستوى من أجل محاولة الظفر باللقب الثانى في تاريخ النادى بعد التتويج بلقب كأس رابطة الأندية والذى كان سببا في مشاركته في هذا السوبر.

وعقد أيمن الرمادى اجتماعات مكثفة مع اللاعبين، لحثهم على القتال من أجل تحقيق الفوز والتأهل للنهائى وانتظار الفائز من فيوتشر وبيراميدز لحصد اللقب.