شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر يعلن اللاعب الفائز بلقب هذا الموسم الجمعة المقبل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعلن مسئولو برنامج كابيتنو مصر اللاعب الفائز بلقب "كابيتانو" لهذا الموسم فى حلقة الجمعة المقبل 29 ديسمبر، حيث تجرى المنافسة بين ثلاثة لاعبين لاختيار أحدهم للفوز باللقب.

ويلعب أحمد أشرف فى مركز الهجوم ضمن فريق ثابت البطل، الذى تتولى تدريبه سارة حسنين، والسيد محمود لاعب فريق شحتة الذى يتولى تدريبه محمد اليمانى، وعبد الله إسلام من فريق ثابت البطل أيضا.

وتم استطلاع آراء المدربين والخبراء ممن حلوا ضيوفا على حلقات البرنامج السابقة فى اللاعبين وأدائهم، على أن يتم إعلان اسم اللاعب الفائز الجمعة المقبل.

ويلعب أحمد أشرف فى مركز الهجوم، ونال إشادة كل من جمال حمزة وهانى رمزى، حيث قال حمزة إن اللاعب مقاتل على كل كرة، ويتجرك بصورة جيدة في الملعب، بينما قال رمزى إن أحمد أشرف أعجبه أداؤه ومنحه لقب الأفضل فى المباراة التي شاهدها له.

وفى المقابل يلعب السيد محمود لاعب فريق شحتة فى مركز الجناح الأيمن، وقام عمر جابر بمنحه الشارة فى إحدى المباريات، وأكد أنه قوى وسريع، وبالانتقال إلى اللاعب الثالث عبد الله إسلام فنال إشادة المشاركين فى البرنامج أيضا.