السوبر المصري.. شوط سلبي بين بيراميدز وفيوتشر في نصف النهائي

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل السلبي الشوط الأول من مواجهة بيراميدز وموردن فيوتشر ، الجارية بينهما الآن على ملعب محمد بن زايد لحساب الدور نصف النهائي من مسابقة كأس السوبر المصري الذي تستضيف دولة الإمارات فعالياته.





وشهدت مجريات الشوط أفضلية للاعبي بيراميدز بالاستحواذ وتهديد مرمى محمود جنش حارس فيوتشر بأكثر من فرصة محققة.

تغييرات اضطراراية ..

وشهدت أول 25 دقيقة من مباراة بيراميدز وفيوتشر ، إجراء تغيريين في فريق فيوتشر بشكل اضطراري، ليتسبب الأمر في أزمة كبيرة للمدرب البرتغالي ريكارود فورموسينيو المدير الفني لفيوتشر.

حيث أجري فورموسينيو أول تبديل إضطراري بخروج المدافع محمد عبدالسلام في الدقيقة 19 من عمر المباراة، ونزول محمد ربيعة.

ثم أجري فريق فيوتشر تبديل إضطراي ثاني بعد 6 دقائق فقط، وذلك بعد إصابة محمد فاروق لاعب الفريق وخروجه ونزول اللاعب بابا توندي بيلو في الدقيقة 25.

وكان فيوتشر قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط دفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي.

خط الوسط : غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود رزق، بيلو، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل ، احمد عاطف ، عمر السعيد.

بينما خاض بيراميدز الشوط بكل من ..

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال -محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: شريف إكرامي - أحمد فتحي - علي جبر - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - سيف جعفر - كريم حافظ - دودو الجباس - فخري لاكاي.

