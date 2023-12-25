طولان يطالب الزمالك بعرض أحمد فتوح للبيع بعد التمديد

ياسر رشاد - القاهرة - علق حلمى طولان المدير الفنى الأسبق لنادى الزمالك على تجديد اللاعب أحمد فتوح مع القلعة البيضاء أمس الأحد، والذي جاء بمثابة صدمة للجميع، بسبب الأنباء التي ترددت بتوقيعه للنادي الأهلي، بجانب أنباء رغبة اللاعب للرحيل وعدم نيته للإستمرار بقميص الفارس الأبيض.

وأعرب حلمي طولان عن غضبه وحزنه من هذا الأمر، بعد التجديد، وقال عبر تصريحات إذاعية: "أطالب بعرض أحمد فتوح للبيع بعد أن جدد عقده مع الزمالك".

وتابع: "أتمنى أن يكون اللاعب قد جدد بشروط النادى، وليس شروطه هو، وكان لابد أن يعتذر أولاً قبل إعلان تجديد التعاقد معه، خاصة أن موقفه محرج مع زملائه حتى بعد التجديد، لأنه سبب مشاكل كثيرة للفريق في الفترة الأخيرة، لذا أرى من الأفضل عرضة للبيع".

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عن تجميد اللاعب وعرضه للبيع، علي خلفية أزمته الأخيرة مع الثنائي مصطفي الزناري ومحمد صبحي، وذلك بعد خروجهم من معسكر الفريق دون إذن قبل مواجهة زد بالدوري المصري.

والتي قام حينها عبدالواحد السيد مدير الكرة برفع مذكر لمجلس الإدارة الذي أصدر بدوره قرار بتجميدهم وعرضهم للبيع وخصم جزء كبير من مستحاقتهم.

وتحدث الكثير أن أحمد فتوح لن يستمر مرة أخري في الزمالك بسبب موقف الإدارة وقرارها، بجانب العروض المقدمة للاعب في ظل إنتها تعاقده وأحقيته في التوقيع لأي فريق يناير القادم، قبل أن تتبخر كل تلك الأقاويل بإعلان تمديد تعاقده 3 سنوات أخري ويستمر حتي موسم 2027.

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