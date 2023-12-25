السوبر المصري.. فيوتشر يُجري تغييرين اضطرارين أول 25 دقيقة أمام بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت أول 25 دقيقة من مباراة بيراميدز وفيوتشر المقامة حاليًا علي ستاد محمد بن زايد بالإمارات، إجراء تغيريين في فريق فيوتشر بشكل إضطراري، ليسببا أزمة كبيرة للمدرب البرتغالي ريكارود فورموسينيو المدير الفني لفيوتشر.

حيث أجري فورموسينيو أول تبديل إضطراري بخروج المدافع محمد عبدالسلام في الدقيقة 19 من عمر المباراة، ونزول محمد ربيعة.

ثم أجري فريق فيوتشر تبديل إضطراي ثاني بعد 6 دقائق فقط، وذلك بعد إصابة محمد فاروق لاعب الفريق وخروجه ونزول اللاعب بابا توندي بيلو في الدقيقة 25.

وكان فيوتش قد بدأ اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمود جنش.

خط دفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي.

خط الوسط : غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

الهجوم: مروان محسن.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود رزق، بيلو، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل ، احمد عاطف ، عمر السعيد.