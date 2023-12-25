مشاهدة مباراة بيراميدز وفيوتشر بنصف نهائي كأس السوبر المصري

ياسر رشاد - القاهرة - تجرى الآن مواجهة بيراميدز ومودرن فيوتشر ، على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات لحساب نصف نهائي بطولة كأس السوبر المحلي الذي تستضيف أبو ظبي فعالياته.





ومن المقرر أن يلتقي الفريق المتأهل من تلك المواجهة ، مع الآخر المتأهل من مواجهة الأهلي وسيراميكا التي تنطلق في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

وتقام منافسات النسخة المحلية من السوبر بمشاركة بطل الدوري، بطل كأس مصر، بطل كأس رابطة الأندية المصرية، وصيف الدوري، وفي حالة حصد أي فريق لقبي الدوري والكأس معًا يشارك تلقائيًا في السوبر وصيف مسابقة كأس مصر.

وفي حالة تتويج أي فريق أيضًا ببطولتين مختلفتين مثل كأس الرابطة وكأس مصر سيتم اختيار فريقا آخرًا بناء على مركزه في مسابقة الدوري وتواجده في المربع الذهبي.

ويخوض الأهلي المنافسات باعتباره بطلاً لمسابقة الدوري الممتاز خلال النسخة الأخيرة ، بينما تأتي مشاركة فريق بيراميدز بصفته وصيفًا للدوري ، سيراميكا بطل كأس الرابطة ، مودرن فيوتشر رابع مسابقة الدوري.

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